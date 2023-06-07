На Roland Garros не осталось представителей России

Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова уступили в четвертьфинале парного разряда

ТАСС, 7 июня. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова уступили китаянке Ван Синьюй и представительнице Тайваня Се Шувэй в четвертьфинале Roland Garrosв парном разряде. Встреча прошла в среду в Париже.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Ван Синьюй и Се Шувэй. В полуфинале они сыграют с американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес. На открытом чемпионате Франции не осталось представителей России во взрослых соревнованиях. Во вторник Карен Хачанов в четвертьфинале уступил сербу Новаку Джоковичу, на этой же стадии закончила свое выступление на турнире Анастасия Павлюченкова, уступившая чешской теннисистке Каролине Муховой.

Кудерметовой 26 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 11-е место в одиночном разряде и 9-е - в парном. На ее счету 1 титул в одиночном разряде и 6 - в парном, в том числе победа на Итоговом турнире WTA вместе с бельгийкой Элизе Мертенс. Самсоновой 24 года, она является 15-й ракеткой мира в одиночном разряде и 54-й - в парном. В одиночном разряде россиянка выиграла 4 титула WTA, в парном - 1. Кудерметова и Самосонова в составе российской команды в 2021 году стали победительницами Кубка Билли Джин Кинг.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Соревнования завершатся 11 июня. Действующими победительницами в женском парном разряде являются француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович.