"Факел" обыграл "Енисей" в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу воронежской команды

ТАСС, 7 июня. Воронежский "Факел" в гостях со счетом 1:0 обыграл красноярский "Енисей" в первом стыковом матче за право выступать в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24. Встреча прошла в среду.

Гол забил Евгений Марков (77-я минута). На 59-й минуте был удален полузащитник "Енисея" Олег Ланин. Ответная игра состоится 10 июня в Воронеже.

"Факел" по итогам сезона-2022/23 завершил чемпионат на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ, в Мелбет - Первой лиге "Енисей" стал четвертым. В другом противостоянии московская "Родина" сыграет с "Пари Нижний Новгород", первая игра пройдет позже 7 июня в Москве. "Пари НН" стал 13-м в РПЛ, "Родина" - пятой в Первой лиге. Третье место заняла владикавказская "Алания", но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и не сможет сыграть в стыковых матчах.

Элитный дивизион напрямую покинули подмосковные "Химки" и столичное "Торпедо", их заменят выигравший чемпионат Первой лиги казанский "Рубин" и занявшая второе место калининградская "Балтика".