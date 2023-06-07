Бывший футболист "Спартака" Гаврилов успешно перенес операцию

В пятницу его должны перевести в общую палату

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чемпион СССР 1979 года по футболу в составе московского "Спартака" Юрий Гаврилов успешно перенес операцию на сонной артерии. Об этом ТАСС в среду сообщил его сын Василий Гаврилов.

"Операция Юрия Васильевича закончена. Все прошло успешно. Пока в реанимации, в пятницу должен быть в палате", - сказал Василий Гаврилов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 1 июня его перевели в общую палату, 2 июня Василий Гаврилов сообщил, что отцу проведут операцию на сонной артерии.

Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", российских "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге".