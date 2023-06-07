7 июня, 14:19
Футбол в России

Бывшего футболиста "Спартака" Гаврилова выпишут из больницы через пять-десять дней

Экс-полузащитник 7 июня перенес операцию после инсульта

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрий Гаврилов будет выписан из больницы через пять-десять дней. Об этом в среду ТАСС сообщил сын бывшего футболиста Василий Гаврилов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня он перенес операцию.

"Пять-десять дней - и будет выписан", - сказал Василий Гаврилов.

Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", российских "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге". 

Теги:
Российский футбол
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