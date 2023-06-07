Чесноков назвал удовлетворительным выступление россиян на Roland Garros

Российские спортсмены не прошли дальше четвертьфинала на турнире

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские теннисисты показали удовлетворительные результаты на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) в мужском и женском одиночных разрядах. Такое мнение ТАСС в среду высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

На Открытом чемпионате Франции россияне не прошли дальше четвертьфинала. У мужчин на этой стадии выбыл Карен Хачанов, у женщин - Анастасия Павлюченкова.

"Если брать мужскую сетку, то [Даниил] Медведев показал абсолютно провальное выступление. Он получил очень хорошую сетку, такой больше не будет. [Андрей] Рублев неожиданно проиграл в третьем круге, но здорово выступил Хачанов, он одержал хорошие победы и вернулся в первую десятку [мирового рейтинга]", - сказал Чесноков.

"Если брать женский турнир, то россиянкам я бы тоже поставил тройку. Только Павлюченковой я бы поставил пять с плюсом, не ожидал от нее выхода в четвертьфинал, учитывая ее долгое восстановление после травм. У нас сейчас нет таких звезд, какие были в те времена, когда в топ-5 мирового рейтинга было пять теннисисток. От них невозможно требовать титулов, выходов в финалы и полуфиналы на турнирах Большого шлема", - сказал Чесноков.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.