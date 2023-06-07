"Боруссия" объявила о переходе футболиста Беллингема в "Реал"

По данным СМИ, сумма трансфера составила около €100 млн

ТАСС, 7 июня. Английский полузащитник Джуд Беллингем перешел из германского футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) в испанский "Реал". Об этом в среду сообщила пресс-служба германской команды.

По информации журналиста телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо, сумма сделки составила около €100 млн. Также предусмотрены выплаты в качестве бонусов.

Беллингему 19 лет, он выступал за "Боруссию" с июля 2020 года, в составе команды он провел 132 матча в различных турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Вместе с клубом полузащитник победил в Кубке Германии в сезоне-2020/21. По итогам минувшего сезона Беллингема признали лучшим футболистом чемпионата Германии. По ходу карьеры он также выступал за английский "Бирмингем Сити".

За сборную Англии Беллингем провел 24 матча, забил гол и отдал две передачи. На чемпионате мира в Катаре англичанин стал первым родившимся в XXI веке игроком, который отличился на мировом первенстве.