Призер Олимпиад 85-летний Тер-Ованесян поставил перед собой задачу выступать до 100 лет

Он планирует выступить в ближайшее время на чемпионате Москвы среди ветеранов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 1960 и 1964 годов в прыжках в длину 85-летний Игорь Тер-Ованесян будет продолжать спортивную карьеру на ветеранских соревнованиях и намерен прекратить выступления только после того, как ему исполнится 100 лет. Об этом Тер-Ованесян сообщил в среду журналистам.

"Последний раз я выступал на соревнованиях зимой на чемпионате России среди ветеранов в Перми, где прыгнул за 3,20 метра, но не стал первым, - сказал Тер-Ованесян. - 83-летний мужчина прыгнул тогда дальше меня за счет более правильной техники. Тренируюсь каждый день, у меня есть комплекс специальных упражнений, рядом с домом на футбольном стадионе я сделал свой сектор, где готовлюсь к соревнованиям. Цель у меня - прыгать до 100 лет".

Тер-Ованесян был заявлен для участия в Дне прыжков в длину и тройным, который проходит в среду в рамках Недели легкой атлетики в Москве, однако перед самым началом принял решение сняться с соревнований из-за травмы.

"В 1959 году я здесь же, в "Лужниках", первым в Европе прыгнул за восемь метров. И сегодня мне очень хотелось выступить, чтобы установить рекорд России, Европы или мира для спортсменов моего возраста. Было бы, конечно, красиво", - признался Тер-Ованесян.

"Почему я не выступил сегодня? Длина - это такая дисциплина, где надо быстро бежать, а отталкиваться - еще быстрее. У меня мозги старые, и я побоялся, что если буду прыгать, то в момент толчка "порвусь" окончательно. Но скоро пройдет чемпионат Москвы среди ветеранов, в котором я, возможно, приму участие", - заключил ветеран.

Двукратный призер Олимпийских игр Тер-Ованесян имеет также в активе три золотые и две серебряные награды чемпионатов Европы, он был рекордсменом мира с результатом 8,31 метра. 25 января на турнире в Москве Тер-Ованесян давал мастер-класс молодым спортсменам и в одной из попыток прыгнул на 3,23 метра. Мировой рекорд в прыжках в длину для спортсменов старше 85 лет принадлежит японцу Мамору Сайто (3,83).