Исполком МОК рекомендовал лишить признания Международную ассоциацию бокса

Внеочередная сессия Международного олимпийского комитета по этому вопросу будет созвана 22 июня

ТАСС, 7 июня. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сессии организации отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA). Об этом в среду сообщила пресс-служба МОК.

Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня, она пройдет в удаленном формате. При этом МОК выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.

"В отчете [МОК] установлено, что IBA не выполнила условия восстановления, выдвинутые МОК 9 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA. 5 июня Международная ассоциация бокса отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах.

В марте нынешнего года IBA осудила основные принципы управления МОК. В письме IBA утверждалось, что оргкомитет Олимпиады в Париже связался с официальными представителями IBA без предварительного одобрения или уведомления самой боксерской ассоциации. Позднее Международная ассоциация бокса приостановила или лишила членства ряд национальных федераций, в том числе Ассоциацию бокса США в связи с бойкотом американскими спортсменами чемпионатов мира.

Международную ассоциацию бокса возглавляет россиянин Умар Кремлев. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальной символикой.