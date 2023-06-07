Всемирная федерация тхэквондо расследует присутствие Храмцова и Ларина на чемпионате мира

Два россиянина не были допущены на турнир в Баку

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) изучает вопрос присутствия на чемпионате мира в Баку недопущенных до соревнований олимпийских чемпионов россиян Максима Храмцова и Владислава Ларина. Об этом в среду сообщает портал Inside the Games ("Инсайд зе геймз") со ссылкой на пресс-службу World Taekwondo.

6 июня главный тренер сборной России Вадим Иванов рассказал ТАСС, что Ларин и Храмцов поехали на турнир для помощи менее опытным партнерам по команде и просмотра выступления конкурентов.

"World Taekwondo знает об этих сообщениях и изучает этот вопрос, чтобы определить, были ли нарушены правила участия федерации. Мы не будем давать дальнейших комментариев, пока идет расследование", - говорится в заявлении пресс-службы World Taekwondo.

23 мая пресс-служба Всемирной федерации тхэквондо объявила о допуске на чемпионат мира 23 спортсменов с нейтральным статусом. Из россиян к участию в турнире не были допущены Храмцов и Ларин. По информации ТАСС, спортсменов не допустили из-за претензий к их социальным сетям.

Чемпионат мира в Баку завершился 4 июня. По итогам турнира российские спортсмены выиграли одну золотую и четыре бронзовые медали. Чемпионкой стала Лилия Хузина (весовая категория до 62 кг). Бронзовые награды выиграли Татьяна Минина (до 53 кг), Полина Хан (до 73 кг), Кристина Адебайо (свыше 73 кг) и Кадырбек Дауров (до 74 кг).