Болельщики "Фиорентины" задержаны в Праге после нападения на фанатов "Вест Хэма"

Инцидент произошел перед финальным матчем Лиги конференций

ПРАГА, 7 июня. /ТАСС/. Драка болельщиков итальянского футбольного клуба "Фиорентина" и английского "Вест Хэма" произошла в среду в одном из баров в центре Праги, где вечером между этими командами состоится финальный матч Лиги конференций. Во время инцидента было задержано 16 человек, сообщила полиция Чехии в Twitter.

"В баре на улице Ритиржска [в центре Праги] итальянские болельщики напали на болельщиков "Вест Хэма" и ранили троих. Нападение было совершено и на одного из полицейских [пытавшихся пресечь драку]. Мы задержали 16 человек", - отметила полиция. В данный момент ведется расследование обстоятельств произошедшего инцидента.

Согласно новостному порталу novinky.cz, в Прагу на финальный матч Лиги конференций прибыли десятки тысяч футбольных болельщиков из Италии и Великобритании. Преобладают фанаты лондонского "Вест Хэма", которых в чешской столице находится около 25 тыс.

Встреча между "Фиорентиной" и "Вест Хэмом" начнется в 21:00 (22:00 мск). Она состоится на пражском стадионе "Фортуна-Арена". К обеспечению порядка, согласно СМИ, привлечены сотни полицейских, включая спецназ.