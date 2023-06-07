Валуев связал с политикой намерение МОК лишить признания Международную ассоциацию бокса

Рекомендация о лишении IBA статуса признания будет рассмотрена 22 июня на внеочередной сессии МОК

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Намерение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить Международную ассоциацию бокса (IBA) статуса признания является неправомочным и политизированным. Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

МОК в среду сообщил, что рекомендация о лишении IBA статуса признания будет рассмотрена 22 июня на внеочередной сессии организации.

"Это неправомочное решение, чисто политическое, - сказал Валуев. - По всей видимости, они хотят признать оппозиционную организацию, но даже если они этого и не хотят, то их к этому склоняют".

"В сегодняшних реалиях IBA будет сложно отстоять свои права, нет никакой надежды - о справедливости международных судов сегодня говорить не приходится", - добавил он.

МОК в 2019 году временно отстранил IBA (тогда организация называлась AIBA), поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы, однако несколько предъявляемых требований, по мнению МОК, до сих пор остаются невыполненными.

С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной принадлежности в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.