Цзю заявил, что не представляет Олимпийские игры без соревнований по боксу

Исполком МОК рекомендовал сессии организации отозвать признание IBA

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует лишить признания Международную ассоциацию бокса (IBA) по политическим мотивам, Олимпийские игры сложно представить без бокса. Такое мнение высказал ТАСС в среду бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

7 июня исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сессии организации отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA). Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня, она пройдет в удаленном формате. При этом комитет выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.

"МОК привел в бокс политику, - сказал Цзю. - Они и так убрали бокс из [программы] Олимпийских игр 2028 года. Чего они еще добиваются? Вообще не понимаю, какие Олимпийские игры будут без бокса".

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA. 5 июня Международная ассоциация бокса отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах.