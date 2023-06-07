СМИ: Лионель Месси согласовал контракт с "Интер Майами"

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, официально о переходе будет объявлено в ближайшие часы

ТАСС, 7 июня. Аргентинский нападающий Лионель Месси согласовал контракт с американским футбольным клубом "Интер Майами". Об этом в среду в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, официально о переходе будет объявлено в течение нескольких часов.

3 июня французский "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Месси по окончании нынешнего сезона, аргентинец выступал за парижскую команду с лета 2021 года. В составе ПСЖ игрок провел 74 матча в различных турнирах, отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Месси дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

Месси 37 лет, с 2003 по 2021 год он играл за "Барселону", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

30 мая портал Foot Mercato ("Фут меркато") сообщил, что клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" предложил Месси двухлетний контракт, согласно которому он заработает €1,2 млрд. В мае агентство Франс Пресс со ссылкой на анонимный источник в королевстве сообщило о том, что переход нападающего в одну из команд Саудовской Аравии является "решенным вопросом".

"Интер Майами" в настоящий момент занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата Главной футбольной лиги (MLS). Команда после 16 туров набрала 15 очков.