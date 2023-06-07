Олимпийский чемпион по боксу Тищенко считает, что решения МОК наносят вред всему спорту

Исполком МОК рекомендовал сессии организации отозвать признание Международной боксерской ассоциации

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Решения Международного олимпийского комитета (МОК), рекомендовавшего лишить признания Международную ассоциацию бокса (IBA), наносят вред всему спорту. Такое мнение высказал ТАСС в среду двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сессии организации отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA). Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня, она пройдет в удаленном формате. При этом комитет выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.

"Да, это из-за того, что Умар Кремлев возглавляет федерацию и не прислушивается к призывам отстранить россиян, - сказал Тищенко. - Это исключительно политика. Но мы должны все вместе отстаивать свою позицию, а решения МОК наносят вред всему спорту, поскольку нивелируют вложения в развитие бокса".

"Был увеличен призовой фонд чемпионатов мира, спортсмены начали зарабатывать. И сейчас МОК пытается на этом примере показать другим федерациям, что если они будут допускать россиян, то будет то же самое", - добавил собеседник агентства.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA. 5 июня Международная ассоциация бокса отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах.