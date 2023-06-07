Журова считает, что рекомендация лишить IBA признания связана с условиями допуска россиян

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал отозвать признание боксерской ассоциации

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA) из-за участия российских спортсменов на международных соревнованиях с гимном и флагом страны. Такое мнение ТАСС в среду высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

7 июня МОК рекомендовал отозвать признание IBA из-за невыполнения условия восстановления организации в связи с управленческим и финансовым кризисом.

"Этого следовало ожидать, как бы мы ни сопротивлялись. Понятно, что в МОК не могут позволить, чтобы наши спортсмены выступали с гимном и флагом, поэтому они и вынесли такую рекомендацию. Это абсолютно политическая история, здесь нет никакого спорта, все это прекрасно понимают", - сказала Журова.

В марте нынешнего года IBA осудила основные принципы управления МОК. Позднее Международная ассоциация бокса приостановила или лишила членства ряд национальных федераций, в том числе Ассоциацию бокса США в связи с бойкотом американскими спортсменами чемпионатов мира.

Международную ассоциацию бокса возглавляет россиянин Умар Кремлев. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальной символикой.