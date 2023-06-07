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Футбол в России

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет без использования карты болельщика

Встреча состоится 15 июля в Казани

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Карта болельщика не потребуется зрителям для посещения матча за Суперкубок России по футболу 2023 года. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

Согласно закону, карта болельщика используется только на матчах Мир - Российской премьер-лиги и суперфинале Фонбет - Кубка России.

"Для прохода на матч за Суперкубок России по футболу в Казани карта болельщика не будет нужна", - сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

Суперкубок России по футболу пройдет в Казани на "Ак Барс - Арене". Матч между "Зенитом", ставшим чемпионом России, и обладателем кубка страны состоится 15 июля. В суперфинале Кубка России 11 июня сыграют ЦСКА и "Краснодар". 

Теги:
Российский футбол
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