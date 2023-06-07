"Пари НН" обыграл "Родину" в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:0 на выезде обыграл московскую "Родину" в первом стыковом матче за право выступать в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Встреча прошла в среду.

Забитыми мячами отметились Эдгар Севикян (10-я минута), Владислав Яковлев (57) и Альберт Шарипов (90+2). Ответный матч пройдет 10 июня в Нижнем Новгороде.

По итогам сезона-2022/23 "Пари НН" завершил чемпионат на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ, в Мелбет - Первой лиге "Родина" стала пятой. Третье место заняла владикавказская "Алания", но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и не сможет сыграть в стыковых матчах.

В другом стыковом матче занявший 14-е место в РПЛ воронежский "Факел" на выезде обыграл четвертую команду Первой лиги красноярский "Енисей" со счетом 1:0. Элитный дивизион напрямую покинули подмосковные "Химки" и столичное "Торпедо", их заменят выигравший чемпионат Первой лиги казанский "Рубин" и занявшая второе место калининградская "Балтика".

Впервые в стыковых матчах не применяется правило гостевого гола. Победителем станет команда, которая забьет большее количество мячей в двух матчах. Если команды забьют равное количество мячей, то после ответной игры будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в течение дополнительного времени команды забьют равное количество мячей или счет не изменится, то победитель будет определен в серии пенальти.