IBA считает чисто политической рекомендацию МОК о лишении организации признания

В заявлении Международной боксерской ассоциации отмечается, что все усилия организации в значительной степени игнорировались Международным олимпийским комитетом

ТАСС, 7 июня. Рекомендация исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) лишить Международную боксерскую ассоциацию (IBA) признания является чисто политической. Об этом говорится в заявлении IBA, опубликованном в среду на официальном сайте организации.

"IBA считает рекомендацию исполкома МОК отозвать признание организации отвратительной и чисто политической, поскольку все усилия, предпринятые IBA и ее демократически избранным руководством, в значительной степени игнорировались и не принимались во внимание Международным олимпийским комитетом", - говорится в заявлении.

Глава IBA россиянин Умар Кремлев назвал сложившуюся ситуацию переломным моментом не только для боксерской ассоциации, но и для других международных спортивных федераций. "Сильные, автономные и финансово независимые международные федерации должны быть хорошо осведомлены и обеспокоены, поскольку они являются свидетелями проверенного временем политического и стратегического инструмента организованных переворотов ради смены режима, в результате чего остается только один победитель - организация, стремящаяся к абсолютной власти, и множество проигравших - в основном спортсменов. Сегодня это происходит с IBA и становится прецедентом для других", - отметил он.

В среду исполком МОК рекомендовал сессии организации отозвать признание IBA, так как организация не выполнила условия восстановления, выдвинутые МОК 9 декабря 2021 года. Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня, она пройдет в удаленном формате. При этом МОК выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.

"За четыре года IBA не получила ни одной возможности представить свои достижения на очной встрече с МОК, а вместо этого только обменялась письмами и электронными письмами. Мы приняли процесс и правила, но в итоге нас не оценили справедливо. Теперь у нас не осталось шансов, кроме как потребовать справедливой оценки от компетентного суда", - добавил Кремлев.

В заявлении IBA отмечается, что организация в установленном порядке проинформирует своих членов о дальнейших шагах.

Отношения между МОК и IBA

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA. 5 июня IBA отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах.

В марте нынешнего года IBA осудила основные принципы управления МОК. В письме IBA утверждалось, что оргкомитет Олимпиады в Париже связался с официальными представителями IBA без предварительного одобрения или уведомления самой боксерской ассоциации. Позднее IBA приостановила или лишила членства ряд национальных федераций, в том числе Ассоциацию бокса США в связи с бойкотом американскими спортсменами чемпионатов мира. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальной символикой.