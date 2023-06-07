Алаев сообщил, что его пригласили на заседание исполкома УЕФА

Глава РПЛ выступит в качестве председателя комитета по футзалу и пляжному футболу

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ), председатель комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по футзалу и пляжному футболу Александр Алаев получил приглашение на заседание исполкома УЕФА. Об этом Алаев рассказал в среду журналистам.

Заседание пройдет 28 июня.

"Я получил приглашение на заседание исполкома. Приглашают посетить и выступить по комитету по футзалу и пляжному футболу - планирую, подтвердил. Надеюсь, что с визой будет все хорошо. Я планирую посетить как глава комитета УЕФА, у меня вопросы в повестке заседания исполкома о пляжном футболе и футзалу, я должен выступить", - сказал Алаев.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.