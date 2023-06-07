7 июня, 17:22
Летние олимпийские виды спорта

Чемпион мира 2013 года Меньков объяснил неудачное выступление на Дне прыжков в длину

По словам спортсмена, он занял лишь седьмое место из-за боли в ноге

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков не сумел показать достойный результат на Дне прыжков в длину и тройным из-за боли в ахилле. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в среду сразу после окончания соревнований.

Меньков занял седьмое место с результатом 7,24 метра. Победу одержал Артем Чермошанский, прыгнувший в лучшей попытке на 7,66 метра.

"Ничего не получилось сегодня, - сказал Меньков. - Болит ахилл. На тренировках перед началом сезона все было нормально, а как доходит дело до стартов, начинаются проблемы со здоровьем. Видимо, организм уже подает определенные сигналы голове".

Сразу после окончания соревнований спортсмен обратился за помощью к врачам. "Но все равно я планирую выступить 10 июня на Мемориале Знаменских, который пройдет здесь же в Москве", - заключил собеседник ТАСС.

На чемпионате мира 2013 года, который проходил в Москве, Меньков победил с результатом 8,56 метра, установив рекорд России. 

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Летние олимпийские виды спорта
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