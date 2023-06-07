Зверев в третий раз подряд вышел в полуфинал Roland Garros

В четвертьфинале представитель Германии обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, впервые вышедшего в эту стадию на турнирах Большого шлема

ТАСС, 7 июня. Представитель Германии Александр Зверев обыграл аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале Roland Garros. Матч прошел в среду в Париже.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Зверева, посеянного на турнире под 22-м номером. Этчеверри не получил номера посева. В полуфинале Зверев сыграет с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом (4-й номер посева) и датчанином Хольгером Руне (6).

Зверев в третий раз подряд вышел в полуфинал турнира. В прошлом году он снялся с матча этой стадии против испанца Рафаэля Надаля из-за травмы при счете 6:7 (6:8), 6:6. В 2021 году Зверев уступил греку Стефаносу Циципасу - 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6.

Звереву 26 лет, он располагается на 27-м месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 19 титулов под эгидой организации. Лучший результат теннисиста на турнирах Большого шлема - выход в финал US Open 2020 года. На Олимпийских играх в Токио Зверев завоевал золото в одиночном разряде, обыграв в финале россиянина Карена Хачанова.

Этчеверри 23 года, он занимает 49-е место в мировом рейтинге и ни разу не побеждал на турнирах ATP. Выход в четвертьфинал Roland Garros 2023 года - лучший результат аргентинца на турнирах Большого шлема, ранее он не проходил далее второго круга.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня. Действующим победителем и рекордсменом по количеству побед на турнире (14 титулов) является Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из российских теннисистов турнир выигрывал Евгений Кафельников (1996).