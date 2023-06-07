Олимпийский чемпион по хоккею Гавриков подписал новый контракт с "Лос-Анджелесом"

Соглашение c защитником рассчитано на два сезона

ТАСС, 7 июня. Российский защитник Владислав Гавриков подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". Об этом в среду в Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Соглашение рассчитано на два сезона.

Гаврикову 27 лет, он был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ 2015 года под общим 156-м номером и выступал за команду с 2019 года. По ходу нынешнего сезона российский защитник был обменян из "Коламбуса" в "Лос-Анджелес". Всего в завершившемся регулярном чемпионате Гавриков провел 72 матча, в которых забросил 6 шайб и сделал 13 результативных передач.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гавриков выступал за ярославский "Локомотив" и петербургский СКА. В составе сборной России хоккеист является олимпийским чемпионом 2018 года и дважды бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).