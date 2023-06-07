СМИ: УЕФА может исключить "Осасуну" из еврокубков за договорные игры

По данным газеты Mundo Deportivo, была подтверждена причастность клуба к договорным матчам против "Бетиса" и "Вальядолида"

ТАСС, 7 июня. Испанская "Осасуна" может быть лишена Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) права выступить в Лиге конференций, если в результате расследования подтвердится причастность клуба к двум договорным матчам в сезонах-2012/13 и 2013/14. Об этом в среду сообщает газета Mundo Deportivo.

Как сообщает издание, УЕФА открыл дело против "Осасуны", что может привести к исключению клуба из еврокубков сезона-2023/24. По итогам завершившегося сезона "Осасуна" заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и получила право выступить в Лиге конференций.

Процесс расследования был запущен после того, как Верховный суд Испании признал виновными членов совета директоров "Осасуны", в том числе президента, за преступления, связанные с незаконным присвоением, фальсификацией документов и спортивной коррупцией. В частности, была подтверждена причастность клуба к двум договорным матчам - против "Бетиса" и "Вальядолида".

"Осасуна" была основана в 1920 году и базируется в городе Памплона.