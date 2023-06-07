Российская команда Cosmo Esports стала победителем фиджитал-игр в дисциплине CS:GO

Соревнованиями по CS:GO завершились шестые фиджитал-игры

КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Российская команда Cosmo Esports в среду стала победителем турнира фиджитал-игр по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). Соревнования прошли в Казани.

В финале Cosmo Esports обыграла казахстанскую команду К23. В матче за третье место казахстанский коллектив Avangar победил iNation из Сербии. Команды выявляли сильнейшего как на цифровом этапе, так и на физическом (лазертаг). Победитель определялся по сумме набранных очков на двух этапах.

Соревнованиями по CS:GO завершились шестые фиджитал-игры, в программу которых также входили Standoff 2 и Warface. Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся 24 ноября - 10 декабря 2022 года (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - 5-11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - 9-10 марта (фиджитал-гонки), пятый - 16-19 мая (фиджитал-футбол).

Соревнования проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.