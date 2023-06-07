В "Родине" считают, что у команды есть шансы на выход в РПЛ после поражения от "Пари НН"

"Родина" дома проиграла "Пари НН" со счетом 0:3 в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Теоретические шансы на выход московского футбольного клуба "Родина" в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) существуют после поражения от "Пари Нижний Новгород" в первом стыковом матче за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России. Такое мнение ТАСС в среду высказал генеральный директор "Родины" Константин Архипов.

7 июня "Родина" дома проиграла "Пари НН" со счетом 0:3 в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ.

"С моей точки зрения, первый гол очень серьезно повлиял на команду, побежали отыгрываться, пропустили потом второй, - сказал Архипов. - Первый гол был совершенно необязательный. Сохраняются ли шансы на выход в РПЛ? Все будет зависеть от первых 15-20 минут, если хотя бы один мяч забьем, тогда этот шанс остается. Теоретически шансы есть всегда".

По итогам сезона-2022/23 "Пари НН" завершил чемпионат на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ, в Мелбет - Первой лиге "Родина" стала пятой. Третье место заняла владикавказская "Алания", но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и не сможет сыграть в стыковых матчах.

Ответный матч между "Родиной" и "Пари НН" пройдет 10 июня в Нижнем Новгороде.