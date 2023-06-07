В команде-победительнице фиджитал-игр в CS:GO рассказали о тактике в финале

В финале российская Cosmo Esports со счетом 30:28 обыграла казахстанскую команду К23

КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Российская команда Cosmo Esports, победившая в турнире фиджитал-игр в дисциплине CS:GO, в финальном матче делала ставку на физический этап. Об этом рассказал журналистам в среду капитан Cosmo Esports Владимир Дьяконов.

В финале Cosmo Esports со счетом 30:28 обыграла казахстанскую команду К23.

"Эмоции непонятные, до сих пор не верю, что победили. Мы понимали, что часть с лазертагом больше значима, но все равно в нашей дисциплине хотели максимальное количество раундов выиграть, чтобы было проще в лазертаге", - сказал Дьяконов.

Он отметил, что теперь команда будет усиленно готовиться к "Играм будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году.

Соревнованиями по CS:GO завершились шестые фиджитал-игры, в программу которых также входили Standoff 2 и Warface. Фиджитал-игры - серия соревнований по фиджитал-дисциплинам, предшествующих "Играм будущего". Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся 24 ноября - 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - 5-11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - 9-10 марта (фиджитал-гонки), пятый - 16-19 мая (фиджитал-футбол).

"Игры будущего" - международный турнир нового формата. Игры включают в себя состязания по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical + digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. Турнир пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.