7 июня, 19:57
Лига конференций

Футболисту "Фиорентины" разбили голову посторонним предметом в финале Лиги конференций

AP Photo/ Darko Bandic
Защитник "Фиорентины" Кристиано Бираги
© AP Photo/ Darko Bandic

Игра была прервана на несколько минут

ТАСС, 7 июня. Финальный матч футбольной Лиги конференций был приостановлен в первом тайме из-за попадания постороннего предмета, брошенного болельщиком английского "Вест Хэма", в голову капитану "Фиорентины" Кристиано Бираги. Встреча проходит в среду в Праге на стадионе "Фортуна-Арена".

Инцидент произошел на 33-й минуте, когда игрок "Фиорентины" собирался выполнять угловой удар. Из-за рассечения у Бираги в игре возникла пауза, встреча продолжилась через несколько минут. Счет в матче после первого тайма равный - 0:0.

В день финального матча в одном из баров Праги произошла драка между болельщиками команд. 16 поклонников "Фиорентины" были задержаны. 

Теги:
Лига конференций
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация