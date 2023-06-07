Футболисту "Фиорентины" разбили голову посторонним предметом в финале Лиги конференций

Игра была прервана на несколько минут

ТАСС, 7 июня. Финальный матч футбольной Лиги конференций был приостановлен в первом тайме из-за попадания постороннего предмета, брошенного болельщиком английского "Вест Хэма", в голову капитану "Фиорентины" Кристиано Бираги. Встреча проходит в среду в Праге на стадионе "Фортуна-Арена".

Инцидент произошел на 33-й минуте, когда игрок "Фиорентины" собирался выполнять угловой удар. Из-за рассечения у Бираги в игре возникла пауза, встреча продолжилась через несколько минут. Счет в матче после первого тайма равный - 0:0.

В день финального матча в одном из баров Праги произошла драка между болельщиками команд. 16 поклонников "Фиорентины" были задержаны.