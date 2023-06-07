"Барселона" подтвердила, что предлагала контракт Месси

Как сообщается в заявлении клуба, президент "Барселоны" Жоан Лапорта уважает решение футболиста продолжить карьеру в "Интер Майами"

ТАСС, 7 июня. Испанская "Барселона" подтвердила, что клуб делал предложение о контракте семикратному обладателю "Золотого мяча" аргентинцу Лионелю Месси. Соответствующее заявление опубликовано в среду на официальном сайте "Барселоны".

7 июня Месси объявил, что продолжит карьеру в американском клубе "Интер Майами".

"В понедельник, 5 июня, Хорхе Месси, отец и представитель игрока, проинформировал президента клуба Жоана Лапорту о решении игрока присоединиться к "Интер Майами", несмотря на то что ему было представлено предложение от "Барселоны". Президент Лапорта понял и уважает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы", - говорится в заявлении.

Месси 37 лет, он выступал за ПСЖ с лета 2021 года. В составе французской команды игрок провел 74 матча в различных турнирах, отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Месси дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны. С 2003 по 2021 год он играл за "Барселону", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.