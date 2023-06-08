Футболисты английского "Вест Хэма" выиграли Лигу конференций

В финале команда из Лондона обыграла итальянскую "Фиорентину" со счетом 2:1

ТАСС, 8 июня. Английский "Вест Хэм" со счетом 2:1 обыграл итальянскую "Фиорентину" в финальном матче футбольной Лиги конференций. Встреча прошла в Праге на стадионе "Фортуна-Арена".

В составе "Вест Хэма" забитыми мячами отметились Саид Бенрахма (62-я минута, с пенальти) и Джаррод Боуэн (90). У "Фиорентины" отличился Джакомо Бонавентура (67). 11-метровый был назначен за игру рукой капитана "Фиорентины" Кристиано Бираги. На 33-й минуте болельщик "Вест Хэма" бросил в голову Бираги посторонний предмет, игра продолжилась после паузы.

Английский клуб не потерпел ни одного поражения по ходу турнира (14 побед и 1 ничья). "Вест Хэм" выиграл третий европейский трофей. В 1965 году команда победила в Кубке обладателей кубков, в 1999 году - в Кубке Интертото. В 1976 году "Вест Хэм" проиграл бельгийскому "Андерлехту" (2:4) в финале Кубка обладателей кубков.

"Фиорентина" в 1961 году завоевала Кубок обладателей кубков. Ранее трижды команда уступала в финалах еврокубков - Кубка европейских чемпионов в 1957 году (с испанским "Реалом", 0:2), Кубка обладателей кубков в 1962 году (с испанским "Атлетико", 1:1, 0:3 в переигровке) и Кубка УЕФА в 1990 году (с итальянским "Ювентусом", 1:3, 0:0).

Благодаря победе в Лиге конференций "Вест Хэм" в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы. "Вест Хэм" по итогам сезона стал 14-м в таблице чемпионата Англии. "Фиорентина" заняла 8-е место по итогам чемпионата Италии.

Лига конференций проводится второй сезон и считается третьим по силе еврокубковым турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Первым обладателем трофея в сезоне-2021/22 стала итальянская "Рома", обыгравшая в финале нидерландский "Фейенорд" со счетом 1:0. В сезоне-2022/23 клубы из России не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.