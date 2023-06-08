Рууд сыграет со Зверевым в полуфинале Roland Garros

В 1/4 финала норвежец обыграл датчанина Хольгера Руне в четырех сетах

ТАСС, 8 июня. Норвежский теннисист Каспер Рууд победил датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча прошла в среду в Париже.

Матч закончился со счетом 6:1, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Рууда, получившего на турнире четвертый номер посева и являющегося финалистом Открытого чемпионата Франции 2022 года. Руне был посеян под шестым номером. В полуфинале Рууд сыграет с представителем Германии Александром Зверевым. В другом полуфинальном матче в пятницу встретятся серб Новак Джокович и первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Рууду 24 года, он занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 10 титулов под эгидой организации. В 2022 году норвежец дважды выходил в финал турниров Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции и на Открытом чемпионате США.

Руне 20 лет, он является шестой ракеткой мира и победителем четырех турниров ATP. В 2023 году на Открытом чемпионате Франции датчанин повторил свой лучший результат на турнирах Большого шлема - выход в четвертьфинал.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня. Действующим победителем и рекордсменом по количеству побед на турнире (14 титулов) является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из российских теннисистов турнир выигрывал Евгений Кафельников (1996).