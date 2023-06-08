8 июня, 04:56
НХЛ

Сын Александра Овечкина получил коллекционную карточку за участие в Матче звезд НХЛ

В феврале четырехлетний Сергей Овечкин, его отец Александр и Сидни Кросби выиграли в конкурсе на самый эффектный буллит в рамках Матча звезд

ТАСС, 8 июня. Американская компания Upper Deck, специализирующаяся на производстве коллекционных карточек в различных видах спорта, выпустила карточку Сергея Овечкина - четырехлетнего сына нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина. Об этом на своей странице в "Инстаграме" (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила жена хоккеиста Анастасия Овечкина.

"В возрасте всего четырех лет [Сергей] Овечкин стал звездой конкурса на самый эффектный буллит во время Матча звезд НХЛ 2023 года. Вместе со своим отцом он получил высшую оценку от судей", - написано на карточке Сергея Овечкина.

Звездный уикенд НХЛ проходил 4-5 февраля. В рамках конкурса на самый эффектный буллит Александр Овечкин исполнил совместную попытку с канадским форвардом "Питтсбурга" Сидни Кросби. Перед началом исполнения буллита на лед вышел четырехлетний сын россиянина Сергей, который переиграл канадского голкипера Роберто Луонго. По итогам конкурса Овечкины и Кросби стали победителями конкурса, набрав максимально возможные 40 баллов.

 

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена. 

Теги:
НХЛ
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