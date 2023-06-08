Лучший бомбардир прошедшего сезона РПЛ Малком считает, что не достиг предела своей формы

В завершившемся сезоне чемпионата России по футболу форвард "Зенита" принял участие в 27 матчах, в которых забил 23 гола и отдал 9 голевых передач

ТАСС, 8 июня. Бразильский нападающий петербургского "Зенита" Малком уверен, что еще не достиг своей лучшей формы, и будет стремиться играть лучше в следующем сезоне. Об этом он рассказал в четверг "Спорт-Экспрессу".

"У меня ни разу не возникала мысль все бросить и уехать из "Зенита", верил, что мое время придет, знал - как только тело позволит, сумею убедить людей в том, что приехал в Санкт-Петербург не просто зарабатывать деньги, а творить на поле и войти в историю клуба", - сказал Малком.

"Уже в прошлом сезоне почувствовал, что набираю обороты, но понимал, что могу больше, - отметил он. - И даже сейчас, после такого фантастического чемпионата, уверен, что и это не предел. В следующем году могу забить еще больше мячей, отдать еще больше передач за "Зенит", а также помочь ему взять еще больше трофеев".

Малкому 26 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года, в составе сине-бело-голубых он четырежды стал чемпионом России (в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах) и один раз - обладателем Кубка России (2020). 24 февраля 2023 года стало известно, что бразилец получил российское гражданство. В завершившемся сезоне Мир - Российской премьер-лиги Малком принял участие в 27 матчах, в которых забил 23 гола и отдал 9 голевых передач и стал лучшим бомбардиром турнира.