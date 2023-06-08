8 июня, 06:45
Летние олимпийские виды спорта

Чемпион Европы 2015 года в прыжках в высоту Цыплаков завершил карьеру

Донат Сорокин/ ТАСС
Даниил Цыплаков
© Донат Сорокин/ ТАСС

Причиной такого решения стали хронические проблемы с мениском

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Победитель зимнего чемпионата Европы 2015 года в Праге прыгун в высоту Даниил Цыплаков принял решение завершить карьеру. Об этом ТАСС сообщил в четверг отец и тренер спортсмена Александр Цыплаков.

"Даниил решил завершить карьеру, причиной тому стали хронические проблемы с мениском, - заметил собеседник ТАСС. - После того, как ему в третий раз почистили мениск, стало ясно, что смысла прыгать больше нет, высоких результатов уже невозможно добиться".

Даниилу Цыплакову 30 лет, в 2015 году в составе сборной России он стал победителем командного европейского первенства в Чебоксарах. Последний раз спортсмен принимал участие в соревнованиях год назад, когда на Дне прыжков в высоту в Москве занял третье место с результатом 2,20 метра. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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