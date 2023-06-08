В "Родине" рассказали о премиальных футболистам в случае выхода в РПЛ

7 июня "Родина" дома проиграла "Пари Нижний Новгород" со счетом 0:3 в первом стыковом матче

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Футболисты московской "Родины" получат премиальные в случае выхода в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ), они не фиксированные. Об этом ТАСС в четверг рассказал генеральный директор "Родины" Константин Архипов.

"Футболисты "Родины" замотивированы нормально, и без премиальных мотивации хватает, это не решающий момент, - сказал Архипов. - Футбол - вещь непредсказуемая, забили бы свои моменты в первом тайме, другая игра была бы, но сложилось так. Само собой, обещаны премиальные за выход в РПЛ, они не фиксированные, это мы решаем уже по факту. У них и так в контрактах прописаны определенные мотивационные истории в случае повышения, а все остальные премии на наше усмотрение".

"Удастся ли отпустить поражение? У "Нижнего Новгорода" тоже времени немного на восстановление. Здесь все решит настрой команды, это задача главного тренера, но Дмитрий Парфенов красавчик. Я думаю, что команда выйдет максимально настроенной на победу, а там уже как получится", - добавил Архипов.

7 июня "Родина" дома проиграла "Пари Нижний Новгород" со счетом 0:3 в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2023/24.

По итогам сезона-2022/23 "Пари НН" завершил РПЛ на 13-й строчке, в Мелбет - Первой лиге "Родина" стала пятой. Третье место заняла владикавказская "Алания", но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ, поэтому в стыковых матчах вместо нее играет столичная команда.

Ответный матч между "Родиной" и "Пари НН" пройдет 10 июня в Нижнем Новгороде.