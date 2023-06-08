Футболист Малком назвал сезон-2022/23 лучшим в своей карьере

В завершившемся сезоне нападающий "Зенита" был признан лучшим игроком сезона

ТАСС, 8 июня. Прошедший сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стал лучшим в карьере для бразильского нападающего петербургского "Зенита" Малкома. Такое мнение футболист высказал в четверг "Спорт-Экспрессу".

В завершившемся сезоне РПЛ Малком принял участие в 27 матчах, в которых забил 23 гола и отдал 9 голевых передач, став лучшим бомбардиром турнира. Малком был признан лучшим игроком РПЛ по итогам сезона.

"Я считаю, что провел фантастический сезон, лучший в карьере. Очень доволен тем, как он сложился, хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Огромное спасибо и каждому партнеру по команде, всем тренерам и болельщикам - вы все помогаете мне становиться лучше. Для меня большая честь стать лучшим футболистом сезона в России", - сказал Малком.

"Кто по моему мнению был лучшим в сезоне? Не буду скромничать и поставлю на первое место себя. Второе место отдам [нападающему московского "Спартака" Квинси] Промесу, с которым весь чемпионат боролся за победу в гонке бомбардиров. А еще отмечу Клаудиньо, тоже показывавшего очень яркий футбол, - вместе мы друг друга дополняем", - добавил он.