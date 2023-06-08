Футбольный судья Карасев назвал отличной возможностью работу Левникова на турнире CAFA

Кирилл Левников будет работать на турнире вместе с помощниками Егором Болховитиным и Андреем Веретешкиным

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Работа российского футбольного арбитра Кирилла Левникова на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) является для него отличной возможностью и опытом. Такое мнение ТАСС в четверг высказал судья категории Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Карасев.

"В том году нас [первый вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана] Равшан Ирматов приглашал судить в Узбекистан, в Саудовской Аравии мы были, поэтому для нас любая возможность выехать и посудить международные матчи, неважно, турнир CAFA или что-то другое при такой ситуации, - в копилочку, - сказал Карасев. - Я думаю, что Кирилл съездит, извлечет какую-то пользу, получит опыт определенный. Например, я не был во многих городах СНГ, в том году был в Ташкенте, до этого - в Баку, а так ничего не посетил, например, не был в Минске. Поэтому это [турнир CAFA] очередная возможность в данный момент проехаться по республиках, в которых не был, отсудить матчи, пообщаться с людьми, тем более там много судей и бывших арбитров, которых мы знаем, но давно не видели. Отличная возможность".

16 мая пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что Левников и его помощники Егор Болховитин и Андрей Веретешкин будут работать на чемпионате CAFA, который пройдет в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня.

Левникову 39 лет, он является судьей ФИФА с 2016 года. Арбитр обслуживал матчи Лиги Европы и отборочных циклов чемпионатов мира и Европы.