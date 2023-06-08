Арбитр Карасев рассказал о последнем разговоре с главой судейства УЕФА Розетти

Сергей Карасев отметил, что общался с Роберто Розетти в январе

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Карасев в последний раз общался с председателем судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти в январе 2023 года. Об этом Карасев рассказал ТАСС в четверг.

"Нам официально никто ничего не говорил, информацию по поводу логистики я из прессы прочитал, а официально ничего не было, - сказал Карасев. - В последний раз мы общались с Розетти в январе, это было после новогодних праздников, просто как товарищеское общение, как раньше - как дела, как семья и так далее. Не затрагивали футбольные и судейские темы, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Просто пообщались на житейские вопросы и не более".

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнований из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностями с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой УЕФА.

Карасеву 43 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей ФИФА. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал".