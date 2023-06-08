Футбольный арбитр Карасев рассказал об общении с иностранными судьями

Сергей Карасев отметил, что во время чемпионата мира в Катаре поддерживал иностранных коллег

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Карасев редко общается с иностранными судьями. Об этом Карасев рассказал ТАСС в четверг.

"Общаюсь ли с другими иностранными судьями? Что-то минимальное, - сказал Карасев. - Я могу что-то написать. Условно, был чемпионат мира [2022 года], я писал, поддерживал ребят, когда смотрел игры. Также и они, когда, например, собираются на сбор, могут написать мне какое-то общее письмо, спросить, как дела. Но это все достаточно редко происходит, я их, в принципе, понимаю. Такая ситуация, ее надо пережить".

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнований из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностями с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой УЕФА.

Карасеву 43 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей ФИФА. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5).