Чемпион мира 2013 года прыгун в длину Меньков допустил завершение карьеры в конце сезона

Спортсмен отметил, что испытывает боль в ноге, которая мешает ему хорошо выступать

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Победитель чемпионата мира по легкой атлетике 2013 года в Москве в прыжках в длину Александр Меньков может завершить спортивную карьеру в конце текущего сезона. Об этом легкоатлет сообщил ТАСС в четверг.

"Последний раз я прыгал за восемь метров в начале прошлого года, - заметил Меньков. - Скорость у меня еще есть, но боль в ноге не дает возможности как следует оттолкнуться. Все, что у меня есть сейчас, получается только за счет быстрого разбега. И уже есть мысли, что этот сезон будет для меня последним, но посмотрю еще, как все сложится".

"Хочется, конечно, подольше задержаться в спорте, тяжело резко завязывать. Но в этом сезоне намерен выступать на всех стартах", - добавил спортсмен.

В среду на Дне прыжков в длину в Москве 32-летний Меньков занял седьмое место с результатом 7,24 метра. Сразу после окончания соревнований спортсмен, почувствовавший боль в ахилле, обратился за помощью к врачам.

"Я так понимаю, что мое тело уже немного сопротивляется физическим нагрузкам. Голова пытается наладить с ним контакт, порой все получается, но затем то спина, то ахилл не дают реализовать желаемое. Каждый день ждешь какого-то очередного неприятного сюрприза", - признался Меньков.

На чемпионате мира 2013 года Меньков победил с результатом 8,56 метра, установив рекорд России.