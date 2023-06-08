Чесноков назвал феноменальным попадание трех россиян в первую десятку рейтинга ATP

В десятку лучших войдут россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Попадание трех россиян в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является феноменальным успехом для отечественного спорта. Такое мнение ТАСС в четверг высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Это феноменальное достижение для всего нашего спорта. Мы уже привыкли к тому, что в десятку входят Андрей Рублев и Даниил Медведев, но в последнее время и Карен Хачанов прибавил и вернулся в десятку. Но при этом есть к чему стремиться, я помню времена, когда было пять россиянок в топ-10, это были настоящие звезды, на Олимпиаде в Пекине в женском турнире мы заняли весь пьедестал", - сказал Чесноков.

Обновленный рейтинг ATP будет опубликован 12 июня. Хачанов вернется в топ-10 впервые с октября 2019 года, он займет 10-е место. В первую десятку рейтинга также входят россияне Медведев и Рублев, которые на данный момент занимают второе и седьмое места соответственно.