Футбольный судья Карасев назвал минимальными свои шансы отсудить матч в Европе

У более молодых российских судей будешь шанс поработать на международных соревнованиях, считает Сергей Карасев

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский футбольный арбитр Сергей Карасев считает, что имеет минимальные шансы отсудить матчи в Европе до конца карьеры. Об этом Карасев рассказал ТАСС в четверг.

"Верю ли, что удастся еще посудить матчи в Европе? Минимально. Потому что я думаю, что эта ситуация вряд ли быстро разрешится, - сказал Карасев. - Все-таки еще возраст. То время, которое мы находимся вне международных матчей, все равно определенный простой, который восполнить сложно".

"Я не представляю, как это будет, но надеюсь, что про тех ребят, которые сейчас попадают в УЕФА и ФИФА, которые помоложе, через какое-то время там не забудут о российских судьях. Тем более мы за последние годы нормально зарекомендовали себя на европейской арене, думаю, что при условии, что будет [председатель судейского комитета УЕФА] Роберто Розетти, который работал у нас, он знает наш потенциал, что у более молодых российских судей будут шансы. Про себя сложно сказать", - добавил российский арбитр.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнований из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностями с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.

Карасев отметил, что планирует работать до тех пор, пока будет позволять здоровье. "Если будет здоровье, то можно будет дальше работать, - отметил он. - Потому что основное для судьи - нормативы, нужно сдать физические тесты, они тяжелые. А опыта и статуса хватает, чтобы судить. Просто нужно сдать нормативы и чтобы сил хватало на матчи. Пока у меня есть эти силы, я буду работать, а дальше посмотрим".

Карасеву 43 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей ФИФА. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал".