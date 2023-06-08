Янчук считает, что теннисист Хачанов соответствует уровню первой пятерки мирового рейтинга

Российский теннисист в последнее время прибавил в результатах, отметил заслуженный тренер России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов в последнее время демонстрирует игру уровня первой пятерки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС в четверг высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Я считаю возвращение Хачанова в первую десятку мирового рейтинга абсолютно закономерным. В последнее время он вырос в классе и прибавил в результатах. У него есть все шансы закрепиться в десятке, сейчас его игра соответствует даже уровню первой пятерки", - сказал Янчук.

6 июня Хачанов проиграл третьей ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. По итогам турнира Хачанов займет 10-е место в рейтинге ATP.

Хачанову 27 лет, на его счету четыре победы на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен дважды доходил до полуфинала - на Открытом чемпионата США (2022) и Открытом чемпионате Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а также обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.