Бывшего футболиста "Спартака" Гаврилова перевели в общую палату после операции

Состояние чемпиона СССР стабильное

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Чемпиона СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрия Гаврилова перевели в общую палату после проведенной операции. Об этом ТАСС в четверг сообщил его сын Василий Гаврилов.

"Сегодня Юрия Васильевича перевели в общую палату, состояние стабильное, - сказал Василий Гаврилов. - Операция вчера прошла успешно, сейчас у него реабилитация, от 5 до 10 дней он будет в больнице. Он пока говорит так же плохо. Но он через нянечку в палате передал, что с ним все в порядке".

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня Василий Гаврилов сообщил, что его отцу провели операцию на сонной артерии.

Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", российских "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге".