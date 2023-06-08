Меньков считает, что в ближайшие годы его рекорд России в прыжках в длину не превзойдут

Спортсмен в августе 2013 года на чемпионате мира в Москве победил с результатом 8,56 метра

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Рекордсмен России в прыжках в длину Александр Меньков считает, что в этой дисциплине пока нет спортсменов, которые способны улучшить его достижение 10-летней давности. Такое мнение спортсмен высказал ТАСС в четверг.

В августе 2013 года Меньков выиграл чемпионат мира в Москве с результатом 8,56 метра, установив новый рекорд страны.

"Когда я возвращаюсь на 10 лет назад, то понимаю, что титул чемпиона мира - это единственное, что мне удалось сделать за свою карьеру, - сказал 32-летний Меньков. - Я стал первым спортсменом из Европы, кому удалось выиграть золото мирового первенства в мужских прыжках в длину. Вошел в историю, и это, конечно, греет душу. Сумел тогда показать высокий результат, который в России в ближайшие годы вряд ли кто-то сумеет улучшить".

"Не вижу пока таких ребят, к сожалению. В 20-22 года нужно уже выходить на уровень 8 метров и дальше, показывать стабильные прыжки. И этот момент меня не радует, конечно", - добавил собеседник ТАСС.

Начиная с января 2022 года Меньков является единственным российским спортсменом, кому удавалось прыгнуть дальше 8 метров. Год назад на зимнем первенстве Сибирского федерального округа он показал результат 8,01 метра.