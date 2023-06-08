Спонсоры исполнят обязательства перед хоккейным клубом "Салават Юлаев" в июне

В прошедшем сезоне команда уступила "Адмиралу" в первом раунде Кубка Гагарина

УФА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Башкирии достигло договоренности с благотворителями по спорту о финансировании клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев", все финансовые обязательства будут исполнены в июне. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики.

"Наши договоренности с благотворителями по спорту достигнуты и подтверждены. Все финансовые обязательства перед клубом "Салават Юлаев" будут выполнены в июне", - приводятся в сообщении слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что клуб имеет задолженность перед хоккеистами за три месяца, из-за чего лига не может регистрировать новые контракты игроков.

В сезоне-2022/23 уфимская команда заняла второе место в Восточной конференции и уступила "Адмиралу" из Владивостока в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии до четырех побед.