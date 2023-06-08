Промоутер Бетербиева заявил, что бой против Бивола не состоится в 2023 году

Артур Бетербиев 19 августа проведет бой в Канаде против британца Каллума Смита

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Объединительный поединок между чемпионами мира по боксу Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом не состоится в 2023 году. Об этом ТАСС в четверг сообщил Боб Арум - глава компании Top Rank, представляющей интересы Бетербиева.

"В 2023 году этот бой точно не состоится", - сказал Арум.

Бетербиев, владеющий титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации, ближайший бой проведет 19 августа в Канаде против британца Каллума Смита. На его счету 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

В активе Бивола, владеющего чемпионским титулом по версии Всемирной боксерской ассоциации, 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.