Забег серии "Европа-Азия" на Урале перенесли на октябрь из-за лесопожарной обстановки

Мероприятие должно было пройти 11 июня, забеги планировались на трех дистанциях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Организаторы трейла "Шигирский идол" - третьего в 2023 году старта легкоатлетического марафона "Европа-Азия" - перенесли мероприятие на 1 октября из-за действия особого противопожарного режима в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг в официальной группе марафона в сети "Вконтакте".

"К большому сожалению, УМВД Екатеринбурга, ссылаясь на постановление №864 администрации города Екатеринбурга и постановление №248 правительства Свердловской области "Об установлении особого противопожарного режима на территории Свердловской области", не согласовало дату проведения трейла "Шигирский идол". Он переносится на 1 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Забег должен был пройти 11 июня на трех дистанциях. Всего в 2023 году организовано шесть стартов - по центральной и исторической частям Екатеринбурга, а также вблизи города.

Особый противопожарный режим введен в Свердловской области 15 апреля 2023 года. С апреля в регионе периодически бушуют лесные пожары, весна отличилась засушливостью и аномально жаркой погодой.