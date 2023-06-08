В "Спартаке" оказывают юридическую поддержку футболисту Игнатову в споре с агентом

Клуб участвует в процессе в качестве третьего лица

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Московский "Спартак" оказывает поддержку полузащитнику футбольного клуба Михаилу Игнатову в разбирательстве с агентом Александром Маньяковым. Об этом журналистам в четверг сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

"Клуб оказывает юридическую поддержку Михаилу в этом процессе, - сказал Зеленов. - До недавнего времени мы формально не участвовали в процессе, но теперь привлечены в качестве третьего лица. Рассчитываем на благоприятный исход для Михаила".

Маньяков был агентом Игнатова, но в 2021 году футболист расторг с ним контракт. 7 июня агент Антон Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что Маньяков требует дисквалифицировать Игнатова за то, что футболист обратился в Мытищинский городской суд Московской области, не направив ему претензии.