Путин считает, что легионеры в футболе это "не плохо, но все хорошо в меру"

Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал, что в орловской футбольной команде все игроки будут местными, легионеров в ней не будет

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что легионеры в российском футболе - это нормально, если их количество находится в разумных пределах. Об этом он заявил на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

Глава региона рассказал, что в орловской футбольной команде все игроки будут местными, легионеров в ней не будет.

"Легионеры - тоже не плохо, но все хорошо в меру просто", - заметил в ответ на это Путин. Клычков также обратил внимание на то, что в Орловской области будет построен футбольный манеж, а совсем недавно там была открыта Академия футбола имени Юрия Павловича Семина. Регион, по словам губернатора, ставит перед собой цель победить в Центральном федеральном округе в своей лиге и выйти во второй футбольный дивизион России.

При этом, продолжил Клычков, "вначале нужно построить базу". Так, в области уже построены крытые спортивные поля. "Создав базу для массового спорта, [мы] перешли к профессиональному", - пояснил губернатор. "Это точно, потому что на этой собственной базе и будете взращивать футбол, который у нас так любят", - согласился президент.