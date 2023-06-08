Гендиректор "Салавата Юлаева" сообщил, что клуб погасил долги перед игроками

Подготовка к предстоящему сезону продолжается, отметили в клубе

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Салават Юлаев" погасил долги по зарплате перед игроками команды. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор уфимского клуба Ренат Баширов.

В мае в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги сообщили ТАСС, что клуб имеет задолженность перед хоккеистами за три месяца, из-за чего лига не может регистрировать новые контракты игроков.

"Подтверждаю", - ответил Баширов на вопрос, погашена ли задолженность перед игроками за прошлый сезон.

"Все наши обязательства по заработной плате перед игроками выполнены, - сообщили журналистам в пресс-службе "Салавата Юлаева". - Сейчас клуб вместе с правительством Республики Башкортостан работает над тем, чтобы пересмотреть процесс финансирования клуба и исключить риски несвоевременного исполнения бюджета. Подготовка к предстоящему сезону продолжается".

В прошедшем сезоне "Салават Юлаев" со счетом 2-4 уступил "Адмиралу" в первом раунде Кубке Гагарина.